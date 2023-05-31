



Джон Керри посетит Израиль для переговоров о борьбе с изменением климата

Джон Керри совершит свою первую поездку в Израиль в качестве посланника администрации Байдена по вопросам климата в конце этой недели.



Находясь в Иерусалиме, Керри “проведет встречи с официальными лицами по вопросам глобального сотрудничества в борьбе с климатическим кризисом”, сообщает Государственный департамент.



В заявлении не уточняется, с кем встретится Керри.



Керри не является особенно популярной фигурой среди многих законодателей коалиции после его интенсивных усилий по достижению решения о создании двух государств между Израилем и палестинцами во время его пребывания на посту государственного секретаря при бывшем президенте США Бараке Обаме.



Керри посетит Иерусалим в рамках более широкой зарубежной поездки, которая включает также визит в Амман, где он примет участие в королевской свадьбе наследного принца Иордании, а также Дубая и Осло.



