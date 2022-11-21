



Джо Байдену исполнилось 80 лет, но публичных празднований не было

В воскресенье впервые в истории США действующему президенту исполнилось 80 лет. Однако, Джо Байден не отпраздновал его публично.



Только в середине дня первая леди Джилл Байден опубликовала личное сообщение с двумя фотографиями пары, танцующей в торжественных нарядах.



“Нет никого, с кем бы я хотел танцевать, кроме тебя. С Днем рождения, Джо! Я люблю тебя”, – написала Джилл Байден в Twitter. Это было единственное упоминание о дне рождения президента, публичных мероприятий по этому поводу не было запланировано.



Буквально днем ​​ранее чета Байденов устроила в Белом доме масштабный праздник – свадьбу внучки Наоми, которая была закрыта от прессы.



Теперь перед Байденом стоит важный вопрос, который ему предстоит обсудить со своей семьей – будет ли он добиваться переизбрания в 2024 году.

На пресс-конференции 9 ноября он сказал, что “намерен” баллотироваться, и планировал “ускользнуть” на неделю между Днем Благодарения и Рождеством, чтобы решить этот вопрос со своей семьей.



Он пообещал обнародовать свое решение в начале 2023 года.

