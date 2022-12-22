



Джо Байден сделал Израиль полноправным военным партнером

Готовясь к потенциальной войне против Ирана, администрация Байдена официально повысила уровень военного планирования Израиля. Изменение статуса Израиля происходит по мере того, как США переориентируются с “войны с террором” на потенциальную борьбу с большой четверкой – Китаем, Россией, Северной Кореей и Ираном.



Поскольку Израиль стал военным партнером, разведка США также уделяет больше внимания своей языковой программе на иврите, чтобы следить за своим ближневосточным союзником номер один.



Для Пентагона Израиль с его боевым опытом и передовыми технологиями является ценным партнером на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен включить Израиль в новый региональный альянс. Соглашения установили дипломатические отношения между Израилем и несколькими его арабскими соседями.



В прошлом году президент Байден подписал Единый план командования – документ самого высокого уровня, определяющий область операций каждой команды. UCP 2021 передал Израиль Центральному командованию США CENTCOM, отвечающему за Ближний Восток.



По данным Пентагона, система специальных каналов за пределами Ближнего Востока позволяла CENTCOM создавать коалицию среди арабских союзников, не осложняя отношений с Израилем – заклятым врагом многих из этих стран.



“CENTCOM теперь будет работать над выполнением обязательства США относительно региональной безопасности и сотрудничества с нашими партнерами”, – заявило командование после того, как на него была возложена ответственность за Израиль.



“Ослабление напряженности в отношениях между Израилем и его арабскими соседями после подписания соглашений Авраама предоставило Соединенным Штатам стратегическую возможность объединить ключевых партнеров против общих угроз на Ближнем Востоке. Израиль является ведущим стратегическим партнером Соединенных Штатов, и это откроет дополнительные возможности для сотрудничества с нашими партнерами из Центрального командования США при сохранении тесного сотрудничества между Израилем и нашими европейскими союзниками”, – сообщил Пентагон .