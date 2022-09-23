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DW: Германия предоставит политическое убежище уклонистам и дезертирам из РФ
23.09.2022 15:41 Евгения Маркова

DW: Германия предоставит политическое убежище уклонистам и дезертирам из РФ

По сообщению немецкого издания Deutsche Welle, правительство Германии дало указания Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев относительно граждан РФ, которые приезжают в Германию6 пытаясь избежать мобилизации и отправки на войну в Украину.

"Уклонение от мобилизации - убедительная причина для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище в Германии. Это касается и дезертиров", - пишет DW.

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