



DW: Германия предоставит политическое убежище уклонистам и дезертирам из РФ

По сообщению немецкого издания Deutsche Welle, правительство Германии дало указания Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев относительно граждан РФ, которые приезжают в Германию6 пытаясь избежать мобилизации и отправки на войну в Украину.



"Уклонение от мобилизации - убедительная причина для положительного рассмотрения заявления с просьбой о политическом убежище в Германии. Это касается и дезертиров", - пишет DW.