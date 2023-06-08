



Двум бедуинам предъявлено обвинение за рэкет на сумму 27 миллионов

Экономический отдел государственной прокуратуры подал в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против Джамы Кади (49), Канаме ас-Санае (49) из Тирабин ас-Сана, а также против и компании "Коах ха-Даром", принадлежащей Кади.



Через эту компанию обвиняемые собрали около 3,8 миллионов шекелей в качестве “платы за охрану” и 23 миллиона за “предоставление охранных услуг” без лицензии. Согласно обвинительному заключению, обвиняемые предлагали "охранные" услуги различным подрядчикам и владельцам бизнеса в обмен на оплату, но владелец бизнеса, отказавшийся платить им, подвергался угрозам, порче имущества, кражам и ему причинялись различные убытки.