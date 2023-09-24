



Двойные стандарты: Лавров сравнил Голанские высоты в Израиле с Донбассом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября раскритиковал “американские двойные стандарты”, по которым США требует от России вывода войск с востока Украины, но признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, “захваченными у Сирии” в Шестидневной войне 1967 года.



Лавров зачитал журналистам заявление, в котором говорится, что Донбасс очень важен для безопасности России.



“Пока Зеленский находится у власти в Украине, пока на Украине присутствует НАТО, поддерживаемые НАТО группировки, сам режим Зеленского – все это представляет значительную угрозу безопасности России. И с практической точки зрения, контроль над Донбассом в этой ситуации, я думаю, по-прежнему имеет реальное значение для безопасности России. Юридические вопросы – это другое. И если со временем ситуация в Украине изменится, мы бы на это обратили внимание. Но мы далеки от этого", – сказал Лавров.



Также министр заявил, что Россия не готова рассматривать вопрос о прекращении огня в Украине.