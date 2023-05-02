



Движения за качество власти требует проверить вклады на счета дочери Дери

Дочь и зять председателя ШАС Арье Дери должны быть проверены на предмет подозрительных вкладов на их банковские счета, говорится в письме Движения за качество власти, направленном в понедельник юридическому советнику Гали Бахарав Миара, начальнику полиции Коби Шабтаю и командиру Лахав 433 Моти Леви. В письме упоминается опубликованный в четверг отчет TheMarker, в котором утверждается, что полицейская разведка получила документы, свидетельствующие о том, что в 2022 году на счет дочери Дери, Аснат Дахан, и ее мужа Аарона было переведено около 650 000 шекелей.



“Полиция Израиля уже располагает материалами , свидетельствующими о необычных депозитах на счетах Дахан, что требует начала расследования по рассматриваемому делу”, – заявило Движение за качество власти на основании отчета.



По данным TheMarker, на счета родственников Дери в течение года несколько раз в месяц вносились десятки тысяч шекелей. Речь идет о сотнях тысяч шекелей, что намного превышает 15 000 шекелей заработной платы Дахан. Согласно отчету, семья Дахан утверждала, что депозиты были получены за счет арендной платы, выплачиваемой иностранцами, проживающими в их недвижимости в Тель-Авиве.



Движение за качество власти отмечает в письме, что такое перемещение денег для близких родственников общественного деятеля вызывает тревогу. Обеспокоенность Движения усиливает то, что Дери в прошлом уже совершал финансовые преступления.

