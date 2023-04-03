



Движение за качество власти возмущено словами Бахарав-Миара

"Движение за качество власти" раскритиковало юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара за поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Ее ответ назвали "бессвязным и уклончивым".



"Очень жаль, что в момент истины юридический советник правительства предпочла уклониться от четкой позиции. Мы надеемся, что БАГАЦ вынесет решение в нашу пользу", - сказано в заявлении.



Напомним, что "Движение за качество власти" обвинило Нетаниягу в неуважении к суду. В понедельник, 3 апреля, Бахарав-Миара сказала, что премьер-министр этого не делал.