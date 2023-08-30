



Движение за качество управления: Левин решил добить судебную систему

Движение за качество управления прокомментировало сегодня, 30 августа, письмо, направленное министром юстиции Яривом Левиным юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара.



В заявлении Движения говорится, что "министр решил окончательно разгромить судебную систему и правоохранительные органы и пытается сместить юридического советника правительства". По их словам, "борьба с юридическим советником - это часть борьбы правительства против принципа верховенства закона, против демократических основ государства".