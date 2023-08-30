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Движение за качество управления: Левин решил добить судебную систему
30.08.2023 12:56 Аркадий Бочаровский

Движение за качество управления: Левин решил добить судебную систему

Движение за качество управления прокомментировало  сегодня, 30 августа,  письмо, направленное министром юстиции Яривом Левиным юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара.

В заявлении Движения говорится, что "министр решил окончательно разгромить судебную систему и правоохранительные органы и пытается сместить юридического советника правительства". По их словам, "борьба с юридическим советником -  это часть борьбы правительства против принципа  верховенства закона, против демократических основ государства".

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