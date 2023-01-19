



Движение за качество правительства раскололо протесты против правовой реформы



В субботу вечером в Тель-Авиве ожидается еще одна грандиозная акция протеста - на фоне решения БАГАЦа в отношении министра Арье Дери и продвижения правовой реформы. Лидеры протеста ожидают рекордного числа демонстрантов, но не все так радужно. Возникли разногласия между движением "Качество правительства" и другими протестными организациями "Мнения", для которых акция протеста будет проводиться из двух разных центров.



В протесте на площади Габима не будет политиков, в то время как в протесте на улице Каплан - политики от оппозиции возглавят марш. После того, как на прошлой неделе лидер оппозиции Яир Лапид не пришел на акцию протеста, он также планирует прийти на акцию протеста на улице Каплан.



Надав Гальон, возглавляющий движение Crime Minister и один из лидеров протеста

(сын Захавы Гальон), сказал : "Порядок проведения демонстрации в Шаббат еще окончательно не определен, но никаких выступлений политиков не будет. Мы попросили лидеров партий, выступающих против государственного переворота, прийти и встать во главе шествия". По его словам, "мы признательны Лапиду, который объявил, что придет в вместе с активистами "Еш Атид" на демонстрацию".





Гальон пояснил, что "после того, как он не пришел на прошлой неделе, мы отправились в окружение Лапида и передали сообщение, что мы хотим, чтобы он пришел, потому что борьба должна быть интегрирована и разделена всеми - выборными должностными лицами, органами и людьми, которые выступают против переворота". Он также добавил, что "для нас очень важно, чтобы это произошло в ближайшую субботу вечером, и именно таким образом сообщение дойдет до правительства".



Что касается раскола центров протеста, Гальон обвинил движение в качестве правительства, которое, по его словам, выбрало раскол. "Мы не раз призывали движение присоединиться к нашей демонстрации, которая является самой большой и объединенной демонстрацией, о присоединении к которой заявили десятки групп израильского общества", - пояснил он. "В последние дни наблюдается беспрецедентное гражданское пробуждение, гораздо большее, чем то, что было во время Бальфура, если уж на то пошло, и все эти группы объявили, что придут на демонстрацию на Каплан".



Рой Нойман, представитель движения "Черные флаги" и один из лидеров протеста, согласился со словами Гальона: "Вчера мы призвали лидеров оппозиции возглавить марш, который стартует по окончании митинга. После этого мы возглавим марш - который, как мы надеемся, станет крупнейшим в истории Государства Израиль". Нойман подчеркнул, что выступлений политиков не будет, и отметил, что от людей Лапида такой просьбы также не поступало: "От Лапида не было просьбы о выступлении, не было такого разговора".



По словам Ноймана, "главное и большое событие, как ожидается, произойдет на Каплан, мы организуем демонстрации в нескольких местах в Израиле". Он уточнил, что "что касается второй демонстрации, я пока не знаю, состоится она или нет, это не от меня зависит". Нойман добавил, что каждую неделю будут проводиться дополнительные демонстрации, и даже заявил, что "мы также увеличим темп различных протестных мероприятий, которые не ограничиваются только главной демонстрацией. Мы получаем все больше сообщений о планируемых забастовках. Мы начинаем самую широкую борьбу".





