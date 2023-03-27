



Движение за качественное правительство подает петицию из-за увольнения Галанта

Движение за качественное правительство в Израиле подает в БАГАЦ петицию против увольнения премьер-министром Биньямином Нетаниягу министра обороны Йоава Галанта.



Наблюдательный орган требует временного приказа о замораживании увольнений, утверждая, что это противоречит соглашению Нетаниягу о конфликте интересов – сделке, которая позволяет ему управлять во время продолжающегося судебного разбирательства по делу о коррупции.

