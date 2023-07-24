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Движение протеста: Нетаниягу — израильский Путин
24.07.2023 21:15 Ирина Демьянова

Движение протеста: Нетаниягу — израильский Путин

Национальное движение протеста обвинило премьер-министра Нетаниягу в том, что он “несет исключительную ответственность за раскол в стране, разрушение армии и экономики”, пишет The Times of Israel.

Обвинение прозвучало в ответ на публичное заявление премьера сегодня вечером.

“Не о чем говорить с тем, кто решил превратить себя в Путина, а Израиль в диктатуру, — cказано в заявлении организаторов протестов. — Мы будем бороться с Нетаниягу до конца, чтобы Израиль оставался либеральной демократией”.
 

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