



Две трети граждан Канады призывают к прекращению огня в Газе

Новые данные института Ангуса Рида, который провел опрос граждан Канады по поводу войны в Газе показывают, что симпатии 28% канадцев находятся больше на стороне Израиля.



Нюансы и разногласия проявляются по целому ряду вопросов, связанных с этим конфликтом. Так, 75% канадцев считают, что правящая в Газе организация ХАМАС является террористической, однако почти половина (47%) утверждает, что поддержка палестинского движения - это не то же самое, что поддержка ХАМАСа.



Кроме того, четверо из пяти (78%) считают, что Израиль имеет право на существование и самозащиту, но при этом канадцы чаще говорят, что ответные меры Израиля были слишком жесткими (45%), чем нет (36%). Более двух из пяти (43%) считают, что политика Израиля в отношении Газы является формой апартеида, что значительно опережает число несогласных (27%).



После того как в конце октября канадское правительство воздержалось от голосования по резолюции, призывающей к временному прекращению огня, канадцы провели по всей стране акции, призывающие именно к этому. Большинство считает, что голосование в поддержку приостановки боевых действий было бы уместным, причем две трети из них поддерживают либо временное (35%), либо полное (30%) прекращение боевых действий.



