



Две группы помощи от Израиля отправятся в Турцию за 24 часа

Израиль направляет в Турцию две миссии по оказанию помощи в течение ближайших 24 часов.



Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Израиля.



Уточняется, что израильские медики отправятся в пострадавшую от мощных землетрясений Турцию в ближайшие часы.



В свою очередь, большая группа спасателей вылетает рано утром, 7 января.



Соответствующее решение было принято в ходе совещания в МИД, в котором приняли участие высокопоставленные представители ЦАХАЛа, Совета национальной безопасности, Минобороны и Минздрава. Обе команды отправятся в сопровождении дипломатов.