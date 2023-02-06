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Две группы помощи от Израиля отправятся в Турцию за 24 часа
06.02.2023 16:04 Алина Груднева

Две группы помощи от Израиля отправятся в Турцию за 24 часа

Израиль направляет в Турцию две миссии по оказанию помощи в течение ближайших 24 часов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Израиля.

Уточняется, что израильские медики отправятся в пострадавшую от мощных землетрясений Турцию в ближайшие часы.

В свою очередь, большая группа спасателей вылетает рано утром, 7 января.

Соответствующее решение было принято в ходе совещания в МИД, в котором приняли участие высокопоставленные представители ЦАХАЛа, Совета национальной безопасности, Минобороны и Минздрава. Обе команды отправятся в сопровождении дипломатов.

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