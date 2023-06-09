Новости » Политика
Дважды за сутки в воздушном пространстве НАТО были перехвачены самолеты РФ
09.06.2023 20:16 Ирина Демьянова

Дважды за сутки в воздушном пространстве НАТО были перехвачены самолеты РФ

Британские военно-воздушные силы 8 и 9 июня обнаружили в воздушном пространстве НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители НАТО.

Об этом сообщает издание Mirage.

Отмечается, что вечером 8 июня истребители ВВС Британии были направлены на перехват Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции.

Утром 9 июня пришлось снова перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, направлявшиеся к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.

Во всех ситуациях российские самолеты не соблюдали международные нормы, поскольку не смогли должным образом связаться с местными регионами полетной информации.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы