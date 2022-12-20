



Два военных корабля с израильскими вооружениями поставлены ВМС Филиппин



Первые два корабля, оснащенные на израильских верфях, поступили на вооружение ВМС Филиппин и станут первыми, на которых будут установлены системы вооружения, связи и многое другое производства компании Rafael.



"Эта закупка обеспечит им оборонительные возможности морской сфере", - отмечает компания, которая, как ожидается, поставит системы на девять кораблей Филиппин к 2024 году на общую сумму, оцениваемую в сотни миллионов шекелей.



ВМС Филиппин недавно ввели в строй два корабля типа FAIC-M/Sheldag 5 производства израильских верфей, полностью оснащенных системами производства компании Rafael.



В “пакет” оснащения включает в себя дистанционно управляемые оружейные станции Typhoon и Mini-Typhoon, системы связи SeaCom (внутренняя сеть) и Binet (внешняя сеть), морские ракеты "Спайк", систему командования и управления, а также другие компоненты, включающие обучение, поддержку и техническое обслуживание.



Что касается морской противокорабельной ракеты, поставляемой в рамках сделки, то, согласно официальному сайту компании-производителя Rafael, 36 тысяч таких ракет уже проданы по всему миру 39 странам, 19 из которых являются членами альянса НАТО, а 7 тысяч ракет были выпущены в ходе испытаний и на поле боя с 45 пусковых платформ в воздухе, на море и на суше.