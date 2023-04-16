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Два противника правовой революции арестованы за нападение на офицеров полиции
16.04.2023 07:08 Аркадий Бочаровский

Два противника правовой революции арестованы за нападение на офицеров полиции

Двое молодых людей в возрасте 20 лет были арестованы по подозрению в нападении на полицейских и нарушении общественного порядка во время акции протеста против правовой революции в Эйлате. 

Двое, жители севера, были арестованы для допроса после того, как они начали хулиганить и атаковали полицейских.

По окончании расследования и в соответствии с его выводами по делу будет решено, ходатайствовать ли об их дальнейшем содержании под стражей.

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