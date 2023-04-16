



Два противника правовой революции арестованы за нападение на офицеров полиции

Двое молодых людей в возрасте 20 лет были арестованы по подозрению в нападении на полицейских и нарушении общественного порядка во время акции протеста против правовой революции в Эйлате.



Двое, жители севера, были арестованы для допроса после того, как они начали хулиганить и атаковали полицейских.



По окончании расследования и в соответствии с его выводами по делу будет решено, ходатайствовать ли об их дальнейшем содержании под стражей.