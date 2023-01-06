



Два министра от "Ликуда" заберут заявления об отставке из Кнессета

Министры от "Ликуда" Хаим Кац и Мики Зоар заберут свои заявление об отставке из Кнессета в рамках "норвежского закона".



Об этом сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".



Уточняется, что они заберут свои письма, поскольку не было найдено третьего министра от фракции, который хотел бы уйти из Кнессета.



В отчете сказано, что в четверг, 5 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал Кацу и Зоару, что, если они снова подадут заявления об отставке, он найдет третьего министра, который вместе с ними, однако это не увенчалось успехом.



По словам источников "Аруц Шева", окончательное решение об отзыве заявлений об отставке еще не принято.