



Два кандидата: кого назначат главой БАГАЦа после Эстер Хайют

Судья Йосеф Эльрон решил баллотироваться на пост председателя БАГАЦа по окончании срока полномочий действующего председателя Эстер Хают в октябре 2023 года.



Заявление Эльрона считается исключением, так как в рамках практики "системы старшинства" председателем назначается самый старший по возрасту судья среди действующих судей, и поэтому единственным, кто должен был выдвинуть свою кандидатуру на эту должность и быть избранным, является судья Ицхак Амит.



Решение Эльрона оглашено на фоне намерений министра юстиции Ярива Левина отменить систему старшинства, и продвигать это изменение до выхода на пенсию Эстер Хайют, чтобы оно применялось при назначении человека, который заменит ее на этом посту.



Судья Эльрон был назначен судьей мирового суда Хайфы в 1994 году, а в 2003 году он был назначен судьей окружного суда Хайфы и занимался рассмотрением гражданских, административных и уголовных дел.



Примерно через десять лет он стал исполнять обязанности председателя окружного суда в Хайфе. Одновременно со своими обязанностями судья Эльрон служил военным судьей в резерве.



В 2017 году комитет по назначению судей единогласно одобрил его назначение в Верховный суд в рамках соглашения между членами комитета о назначении четырех судей.



Судья Ицхак Амит был избран в 2009 году на должность судьи Верховного суда. Согласно системе старшинства, используемой в настоящее время в израильской правовой системе, на должность председателя Верховного суда должен был быть назначен судья Узи Фогельман, но он отказался от своего назначения, поэтому судья Амит является следующим в очереди по старшинству.