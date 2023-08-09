



Два города, разрушенные Россией, объявлены "побратимами"

Столица Чечни Грозный и Мариуполь в аннексированной Россией Донецкой области Украины стали "побратимами" в соответствии с официальным соглашением, подписанным во время "рабочего визита" чеченских официальных лиц на Донбасс.



Мариуполь на встрече представлял глава российской администрации Олег Моргун. От имени чеченской стороны соглашение подписал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, член семьи главы Чечни Рамзана Кадырова.



Побратимское соглашение предусматривает долгосрочное торгово-техническое и социально-культурное сотрудничество сторон.



В сообщении на сайте правительства Чечни говорится, что назначенный Россией глава самопровозглашенной "Донецкой республики" Денис Пушилин отметил полезность чеченского опыта для Мариуполя.



"Опыт Чеченской республики по ликвидации последствий войны уже внедряется в ДНР, принося положительные результаты в таких сферах, как ЖКХ, дорожное строительство, строительство социально значимых объектов", — говорится в тексте.



"Мы помним темпы восстановления Грозного", — сказал Пушилин, имея в виду ущерб, причиненный российскими военными во время чеченских войн 1994–1996 и 1999–2000 годов.



Теперь Пушилин намерен интегрировать опыт Чечни в Мариуполь, где вторгшиеся в 2022 году российские войска разрушили 90 процентов всех зданий.

