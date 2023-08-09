Новости » Политика
Два города, разрушенные Россией, объявлены "побратимами"
09.08.2023 13:56 Евгения Маркова

Два города, разрушенные Россией, объявлены "побратимами"

Столица Чечни Грозный и Мариуполь в аннексированной Россией Донецкой области Украины стали "побратимами" в соответствии с официальным соглашением, подписанным во время "рабочего визита" чеченских официальных лиц на Донбасс.

Мариуполь на встрече представлял глава российской администрации Олег Моргун. От имени чеченской стороны соглашение подписал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, член семьи главы Чечни Рамзана Кадырова.

Побратимское соглашение предусматривает долгосрочное торгово-техническое и социально-культурное сотрудничество сторон.

В сообщении на сайте правительства Чечни говорится, что назначенный Россией глава самопровозглашенной "Донецкой республики" Денис Пушилин отметил полезность чеченского опыта для Мариуполя. 

"Опыт Чеченской республики по ликвидации последствий войны уже внедряется в ДНР, принося положительные результаты в таких сферах, как ЖКХ, дорожное строительство, строительство социально значимых объектов", — говорится в тексте.

"Мы помним темпы восстановления Грозного", — сказал Пушилин, имея в виду ущерб, причиненный российскими военными во время чеченских войн 1994–1996 и 1999–2000 годов.

Теперь Пушилин намерен интегрировать опыт Чечни в Мариуполь, где вторгшиеся в 2022 году российские войска разрушили 90 процентов всех зданий.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы