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Два человека добрались из РФ в Финляндию морем: просят убежища
18.06.2023 20:14 Ирина Демьянова

Два человека добрались из РФ в Финляндию морем: просят убежища

Два человека через Финский залив на лодке добрались до территориальных вод Финляндии и после встречи с пограничниками попросили об убежище, сообщает Yle.

Лица, гражданство которых не уточняют, утром в субботу пересекли морскую границу между Россией и Финляндией в Финском заливе, сообщила руководительница командного центра береговой охраны в Финском заливе Йоона Кастрен.

Пограничники остановили лодку и предъявили им обвинения в нарушении госграницы, начато предварительное расследование. Оба попросили об убежище в Финляндии. 

В то же время уголовный кодекс Финляндии не предусматривает наказание за нарушение госграницы, если подозреваемый в нарушении подает ходатайство о предоставлении убежища. 

 

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