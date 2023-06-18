



Два человека добрались из РФ в Финляндию морем: просят убежища

Два человека через Финский залив на лодке добрались до территориальных вод Финляндии и после встречи с пограничниками попросили об убежище, сообщает Yle.



Лица, гражданство которых не уточняют, утром в субботу пересекли морскую границу между Россией и Финляндией в Финском заливе, сообщила руководительница командного центра береговой охраны в Финском заливе Йоона Кастрен.



Пограничники остановили лодку и предъявили им обвинения в нарушении госграницы, начато предварительное расследование. Оба попросили об убежище в Финляндии.



В то же время уголовный кодекс Финляндии не предусматривает наказание за нарушение госграницы, если подозреваемый в нарушении подает ходатайство о предоставлении убежища.



