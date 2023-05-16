



Душевные травмы Бени Ганца и невозможность правительства единства



Портал mako опубликовал обширный материал о “рубцах” в душе Бени Ганца.



Ганц травмирован опытом своей пятилетней политической карьеры и тем, что он постоянно сталкивается “с отвратительной стороной человеческой души”. По версии военного обозревателя 12-го канала Нира Двори, первые “травмы” ганц получил еще во время операции “Облачный Столп”, когда он был начальником Генштаба и все пошло не по плану.



Череда политических скандалов и измен сильно ударила по Ганцу. В связи с расколом в нации вокруг правовой революции вновь встает вопрос о правительстве единства. Один из приближенных Ганца, Хили Трупер отвечает на этот вопрос однозначно. "Это не теоретические построения, они делают такие предложения, но это не имеет значения, мы не войдем в правительство с Нетаниягу, единство - гораздо большая ценность, чем создание коалиции. Были также предложения, чтобы он [Ганц] был первым, но мы не можем с ним [Нетаниягу] сесть, нет доверия. Бени сказал: "Я не наивный, я не знаю, каковы шансы, но я знаю, перед кем я сижу. Но я не прощу себе, если мы не сделаем все, чтобы договориться".