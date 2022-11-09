



Думал, что микрофон выключен: Герцог сделал предупреждение о Бен-Гвире

После встречи с членами партии ШАС президент Израиля Ицхак Герцог предупредил депутатов-харедим, что "весь мир обеспокоен" Итамаром Бен-Гвиром.



Как сообщает "Аруц Шева", заявление было сделано, когда президент Герцог подумал, что микрофоны больше не записывают его.



"Есть одна проблема, о которой я не говорил, потому что не хочу никого опозорить. У вас будут проблемы с Храмовой горой. Это критический вопрос", - сказал Герцог.



Явно ссылаясь на Бен-Гвира, президент продолжил: "У вас есть партнер, о котором беспокоится весь мир. Я сказал ему это тоже, между нами. Это не для публикации. Я не хочу вызывать ажиотаж".



Офис президента Израиля прокомментировал ситуацию.



"Президент представил представителям фракции ШАС полученные им запросы, в том числе озабоченность по поводу позиции депутата Итамара Бен-Гвира по некоторым вопросам. В беседе президент подчеркнул ответственность, возложенную на всех выборных должностных лиц. В рамках переговоров со всеми лидерами фракций президент также позвонил депутату Бен-Гвиру, и в открытом и честном разговоре также поднял с ним этот вопрос", - говорится в заявлении офиса Герцога.