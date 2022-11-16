



Думай прежде чем делаешь. БАГАЦ обязал Яира Нетаниягу выплатить 250 000 шекелей

Судья Верховного суда Ноам Солберг постановил, что Яир Нетаниягу должен выплатить журналисту Ави Алкалаю четверть миллиона шекелей.



Это решение было принято после того, как апелляции Яира Нетаниягу на вердикт мирового судьи были отклонены всеми судебными инстанциями.



Алкалай подал иск о клевете против Яира Нетаниягу, в котором утверждалось, что Яир Нетаниягу распространял клеветнические сообщения об журналисте. Через несколько месяцев Алкалай подал ходатайство о вынесении решения в отсутствие заявления о защите со стороны Нетаниягу.



После подачи заявления секретарь мирового суда Тель-Авива взыскал с Яира Нетаниягу половину суммы иска. Яир Нетаниягу потребовал отмены приговора на том основании, что обвинительное заключение вообще не было ему вручено



Мировой суд установил, что, вопреки утверждениям Нетаниягу, "обвинительное заключение было отправлено заказным письмом и адресовано [по] зарегистрированному адресу заявителя в министерстве внутренних дел".



Окружной суд, в который Нетаниягу подал заявление о разрешении на апелляцию, также отклонил претензии, заявив, что Нетаниягу "не снял с себя бремя доказывания того, что обвинительное заключение не было ему вручено, и не высказал никаких сомнений относительно его законной доставки жителям резиденции премьер-министра, включая самого Нетаниягу".



В своем решении отклонить претензии Нетаниягу-младшего в БАГАЦе судья Сольберг написал: "Стоит упомянуть о предложении, сделанном в то время мировым судом Тель-Авива-Яффо, отменить приговор и разрешить Нетаниягу подать заявление о защите, оплатив расходы Алкалаю в размере 5 000 шекелей".



По словам судьи Солберга, "это было справедливое и приемлемое предложение", и “Было бы лучше, если бы тот серьезно рассмотрел это предложение, согласился на него и избежал бы всей последующей неловкости и ее последствий. Думайте, прежде чем действовать".





