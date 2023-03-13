



Дуди Амсалем внес на рассмотрение Кнессета “французский"закон

Депутат от партии “Ликуд” Дуди Амсалем внес на рассмотрение Кнессета “французский” закон, запрещающий возбуждать дела против премьер-министра в период его каденции.



Исключением являются преступления на сексуальной почве, тяжкие преступления, связанные с насилием, преступления с наркотиками и измена государству.



Амсалем уже ставил такой законопроект на голосование в 2017.



Если закон пройдет вместе с законодательством о правовой реформе , то он не будет подлежать судебному пересмотру БАГАЦа. В соответствии с законом суду запрещается заниматься основными законами и что любое определение суда в отношении основного закона будет недействительным.



В пояснительной записке к законопроекту Амсалем написал, что "премьер-министр Израиля - одна из самых сложных должностей. Он должен принимать судьбоносные решения по вопросам, которые затрагивают все общество, включая политические вопросы, вопросы безопасности, экономики и социальной сферы. Поэтому он должен быть полностью сосредоточен на решении этих вопросов".



Далее он уточнил, что "в последние годы было несколько случаев, когда премьер-министры были заняты расследованиями, начатыми против них за различные правонарушения, иногда даже по делам, которые произошли еще до начала их каденции. Чтобы избежать этого, предлагается установить, что, как правило, в течение срока полномочий премьер-министра в отношении него будет проводиться расследование с предупреждением".



Однако, согласно предложению, премьер-министр не будет полностью освобожден от уголовного расследования, а только в течение срока его полномочий. "Срок полномочий премьер-министра не будет засчитываться в срок давности преступления, и, таким образом, он сможет быть привлечен к расследованию по этому вопросу после окончания срока его полномочий", - говорится в законопроекте.





