



Дуди Амсалем требует пост министра юстиции

Депутат Кнессета Давид Амсалем требует должность министра юстиции в правительстве, которое формирует Биньямин Нетаниягу, как сообщает Walla!



Амсалем якобы заявил на прошлой неделе: "Мне нужен только пост министр юстиции, если нет - я буду атаковать Нетаниягу все четыре года".



От имени Амсалема опровергли формулировку этих слов, заявив, что "он не говорит так в адрес избранного премьер-министра, и эти слова, вероятно, являются плодом воображения журналистов". Однако близкие к Амсалему люди подтвердили, что портфель министра юстиции - единственный, который он заинтересован получить в правительстве, и если он его не получит, то предпочтет остаться в Кнессете.



Считается, что председатель фракции Ликуд, Ярив Левин, соратник Нетаниягу, также нацелен на получение поста министра юстиции, но Левин также рассматривает возможность принять должность министра иностранных дел.