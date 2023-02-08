



Дуди Амсалем согласился занять три министерские должности

Член Кнессета Дуди Амсалем в течение последних нескольких месяцев повторял свои требования, согласно которым он не будет занимать никакой другой должности, кроме спикера Кнессета или министра юстиции - но сегодня кризис миновал. Согласно заявлению офиса Нетаниягу, "премьер-министр попросил" Амсалема войти в правительство в качестве министра в министерстве юстиции, министра по региональному сотрудничеству и министра, который связывает правительство с Кнессетом. Дуди Амсалем принял просьбу, и он станет 33-м министром в правительстве.



В начале этой недели депутат Амсалем провел внутренние совещания с высокопоставленными чиновниками в окружении премьер-министра и выдвинул ультиматум, согласно которому, если кризис не будет разрешен до конца недели, он останется вне правительства до конца срока. Назначение Амсалема на пост министра и разрешение внутреннего кризиса в Ликуде, как ожидается, поможет коалиции продвинуть закон о правовой реформе.