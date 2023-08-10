



Дуда: Взрыв на АЭС в Украине более возможен, чем применение ядерного оружия

Угроза взрыва, совершенного россиянами, на атомной электростанции в Украине более возможна, чем применение оккупантами ядерного оружия. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает The Washington Post.



"Я думаю, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. И не только потому, что Владимир Путин его не применит. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей - и что он не зависит только от единоличного усмотрения Владимира Путина. Так что решение принимает не один человек", - заявил он.



При этом польский президент добавил, что его гораздо больше волнуют возможные проблемы с атомными электростанциями в Украине.



"Я опасаюсь, что скорее всего может произойти нечто, похожее на ядерную аварию. Потому что, на мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва на атомной станции гораздо выше, чем в случае применения ядерного оружия. Не забывайте, что вы разговариваете с человеком, который пережил взрыв Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда атомная станция взорвалась у них самих, находясь под контролем России", - подчеркнул Дуда.