



Дуда: Украина должна выиграть эту войну

Президент Польши Аджей Дуда призвал всех лидеров Европы и НАТО поддержать Украину, пострадавшую из-за войны, которую развязала Россия.



Такое заявление он сделал по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом, который выступил со специальным обращением в преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину.



Польский президент подчеркнул, что в этой кровопролитной войне Украина должна победить.



"Украина должна выиграть войну, и Польша верит, что Россия будет вынуждена покинуть территорию Украины", — сказал он.