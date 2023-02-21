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Дуда: Украина должна выиграть эту войну
21.02.2023 19:48 Алина Груднева

Дуда: Украина должна выиграть эту войну

Президент Польши Аджей Дуда призвал всех лидеров Европы и НАТО поддержать Украину, пострадавшую из-за войны, которую развязала Россия.

Такое заявление он сделал по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом, который выступил со специальным обращением в преддверии первой годовщины вторжения РФ в Украину.

Польский президент подчеркнул, что в этой кровопролитной войне Украина должна победить.

"Украина должна выиграть войну, и Польша верит, что Россия будет вынуждена покинуть территорию Украины", — сказал он.

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