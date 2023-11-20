



Дуда: Россию нужно победить, иначе нападет снова

Украина должна победить в этой войне против России, потому что в противном случае РФ нападет снова.



По данным газеты Polska Agencja Prasowa, такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.



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"Поддержка Украины очевидна. Я предполагаю, что польские власти, независимо от того, из какого они политического лагеря, будут продолжать эту политику, реализованную в польских и европейских интересах в целом", - отметил он.



По словам Дуды, НАТО необходимо увеличить поддержку Украины, чтобы страна могла более эффективно защищаться от нападений России.



"У нас нет сомнений, что сегодня Украина является местом, где на карту поставлена судьба нашей безопасности", - подчеркнул он.