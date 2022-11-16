



Дуда: Пока нет информации о том, кто именно запустил ракету по Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не имеет точной информации, кто именно запустил ракету, которая упала на польскую территорию, и подтвердил, что она российского производства.



"Расследование будет союзническим. На данный момент у нас нет доказательств того, кто выпустил ракету. Это была ракета российского производства, но расследование продолжается", - сообщил Дуда.



Он рассказал, что имел разговоры с несколькими лидерами, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Зеленский заверил меня, что это была ракета, выпущенная с территории Российской Федерации", - добавил польский президент.



Дуда подчеркнул, что "то, что произошло, было единичным случаем".



"Нет никаких признаков того, что происходят дальнейшие. Польские солдаты находятся на месте. Союзническая поддержка нас есть, и обязательства выполняются. Мы работаем. Завтра еще один важный день - заседание Совета национальной безопасности. Прошу всех сохранять спокойствие", - подытожил он.