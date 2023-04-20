



Дуда обвинил Лапида в нанесении ущерба нацбезопасности

Президент Польши Аджей Дуда обвинил лидера оппозиции Яира Лапида в нанесении ущерба национальной безопасности.



Об этом он сказал в интервью Israel Hayom, напрямую не назвав его имя.



Дуду, в частности, спросили, действительно ли сообщение о том, что Польша якобы вынудила Израиль в рамках соглашения о возобновлении образовательных поездок для молодежи посетить места, где увековечивается память поляков, убивших евреев.



"Я слышал о заявлении одного известного в Израиле политика, члена предыдущего израильского правительства, известного своим враждебным отношением к Польше и польскому народу. Я говорю так: для нас это человек - закоренелый лжец. У него есть свой собственный политический интерес в разделении наших народов и наших стран. Это наносит ущерб жизненно важным интересам Израиля, в том числе интересам безопасности", - сказал он.



На вопрос о том, не хочет ли Дуда назвать имя этого политика, он ответил: "Все знают, о ком я говорю".

