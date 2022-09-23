



Дружба против Ирана: Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО

Израиль удовлетворил запрос Объединенных Арабских Эмиратов о продаже этой стране передовой системы противовоздушной обороны израильского производства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с вопросом источника.



Сделка станет первой такого рода с тех пор, как Израиль и ОАЭ наладили отношения в 2020 году.



Судя по всему, речь идет о зенитно-ракетных комплексах малой дальности типа “Спайдер” производства израильского военного концерна “Рафаэль”. Эти мобильные комплексы предназначены для перехвата низколетящих ракет. ОАЭ заинтересованы в приобретении таких систем ПВО, чтобы противостоять атакам боевых беспилотников.



Кроме того, и Израиль, и Эмираты, как давних союзников США, объединяют общие опасения, что Иран в конце концов получит ядерное оружие.



По мнению экспертов, сделка подтверждает, что для некоторых либеральных арабских государств служивший “красной тряпкой” в течение многих лет израильско-палестинский конфликт теперь оказался в тени национальных приоритетов, таких как безопасность и экономика.