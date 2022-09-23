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Дружба против Ирана: Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО
23.09.2022 16:51 Евгения Маркова

Дружба против Ирана: Израиль продаст ОАЭ свои системы ПВО

Израиль удовлетворил запрос Объединенных Арабских Эмиратов о продаже этой стране передовой системы противовоздушной обороны израильского производства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два знакомых с вопросом источника.

Сделка станет первой такого рода с тех пор, как Израиль и ОАЭ наладили отношения в 2020 году.

Судя по всему, речь идет о зенитно-ракетных комплексах малой дальности типа “Спайдер” производства израильского военного концерна “Рафаэль”. Эти мобильные комплексы предназначены для перехвата низколетящих ракет. ОАЭ заинтересованы в приобретении таких систем ПВО, чтобы противостоять атакам боевых беспилотников.

Кроме того, и Израиль, и Эмираты, как давних союзников США, объединяют общие опасения, что Иран в конце концов получит ядерное оружие.

По мнению экспертов, сделка подтверждает, что для некоторых либеральных арабских государств служивший “красной тряпкой” в течение многих лет израильско-палестинский конфликт теперь оказался в тени национальных приоритетов, таких как безопасность и экономика.

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