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Друзы возобновят борьбу с ветряными турбинами на Голанах
27.08.2023 10:35 Аркадий Бочаровский

Друзы возобновят борьбу с ветряными турбинами на Голанах


Друзы на Голанских высотах угрожают возобновить борьбу против строительства ветряными турбинами.

Это произойдет в случае, если правительство выполнит свое обещание возобновить работы на этой неделе, о чем сообщает канал КАН.

Один из организаторов протестов заявил "Если придется, мы пойдем на жертвы". Журналисты предупреждают: “Это не ограничится только Голанами. Речь идет о мобилизации всей друзской общины”.

Друзы особенно возмущены тем фактом, что объявление о возобновлении строительства турбин было издано в один день с распоряжением о выделении дополнительных средств друзским населенным пунктам из бюджета. Друзы воспринимают подобный маневр как “попытку подкупа”.

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