



Друзы возобновят борьбу с ветряными турбинами на Голанах



Друзы на Голанских высотах угрожают возобновить борьбу против строительства ветряными турбинами.



Это произойдет в случае, если правительство выполнит свое обещание возобновить работы на этой неделе, о чем сообщает канал КАН.



Один из организаторов протестов заявил "Если придется, мы пойдем на жертвы". Журналисты предупреждают: “Это не ограничится только Голанами. Речь идет о мобилизации всей друзской общины”.



Друзы особенно возмущены тем фактом, что объявление о возобновлении строительства турбин было издано в один день с распоряжением о выделении дополнительных средств друзским населенным пунктам из бюджета. Друзы воспринимают подобный маневр как “попытку подкупа”.