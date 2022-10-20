



Друг Путина Берлускони заявил, что это Зеленский развязал войну

Итальянское издание LaPresse в среду опубликовало очередную аудиозапись лидера партии "Вперед, Италия!" и многолетнего премьер-министра Сильвио Берлускони, в которой он критикует президента Украины Владимира Зеленского.



На опубликованной аудиозаписи Берлускони сначала излагает свою версию того, как началась война Украины с Россией в 2014 году.



"Дело было так: в 2014 году в Минске между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса было подписано мирное соглашение, когда никто не нападает друг на друга. Украина через год бросает этот договор к черту и начинает атаковать границы двух республик. Обе республики понесли потери среди военнослужащих, которые достигли, как мне сказали, 5-6-7 тысяч погибших", - сказал он.



Далее политик утверждает, что после прихода к власти Владимир Зеленский "утраивает атаки на две республики", что заставляет главарей террористических "ЛДНР" обратиться к Путину.



"Он против любой инициативы, он сопротивляется, на него оказывается бешеное давление со стороны всей России. И он решает придумать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, за неделю дойти до Киева, сбросить действующую власть, Зеленского и так далее, и поставить уже избранную украинским меньшинством власть из порядочных, здравомыслящих людей, еще через неделю вернуться обратно", - говорит экс-премьер Италии.



Берлускони рассказал коллегам, как "помирился" с Путиным водкой, но публично все опроверг.



Далее Берлускони говорит о "непредсказуемом сопротивлении со стороны украинцев, которые с третьего дня начали получать деньги и оружие с Запада". "И война из двухнедельной операции превратилась в двухсотлетнюю войну. Итак, такова и есть ситуация с войной в Украине", - заключает он.



Отдельно политик критикует лидеров Европы и США, которые не являются "настоящими лидерами", в отличие от него, и призывает к "сильному вмешательству" в войну в Украине.



Непосредственно Берлускони не комментировал эти слова, но ведущий телеканала La7, который ему позвонил, сказал: тот попросил вписать его слова "в более общий дискурс, который был учетом общей обеспокоенности", "климатом, который создался в отношениях между Россией, Европой и Западом".



Лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони, которая после победы на выборах должна занять кресло премьер-министра, прокомментировала слова Берлускони так:



"Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и Атлантического Альянса. Тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не сможет быть частью власти. Италия с нами в правительстве никогда не будет слабым звеном на Западе, ненадежной страной, которая так нравится многим нашим недоброжелателям".