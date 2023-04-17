



"Драматический опрос": У Ганца - 28 мандатов, у Нетаниягу - 24

Через 15 недель протестов и 3 недели с тех пор, как была заморожена правовая революция 12-й канал израильского ТВ опубликовал результаты “драматического опроса” общественного мнения.



Если бы выборы состоялись вчера вечером (в воскресенье), партия Махане Мамлахти во главе с депутатом Бени Ганцем получила бы 28 мандатов, а Ликуд во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу - только 24 мандата.



Противники Нетаниягу получают 63 места, сторонники - 52. Если бы выборы состоялись сегодня, партия Еш Атид, возглавляемая лидером оппозиции депутатом Яиром Лапидом, получила бы 20 мандатов, религиозный сионизм и Оцма Йегудит - 11 мандатов - по сравнению с 14 мандатами, которые они получили в прошлом избирательном цикле, партия ШАС - 10 мандатов, Яадут А-Тора - 7.





Среди оппозиционных партий - Мерец и Авода меняются местами, причем Авода не сможет преодолеть избирательный барьер (2,6%), а Мерец пробивается в Кнессет и получает 5 мандатов. Хадаш-Тааль остается стабильным с 5 мандатами, НДИ получает 5 мандатов, как и РААМ. Если бы выборы состоялись сегодня - список БАЛАД, который остается вне Кнессета, набрал бы 2,8% и не преодолел бы избирательный порог.