



Драма в деле Нетанияу: экс-помощников могут привлечь к ответственности

Троих бывших помощников премьер-министра Биньямина Нетаниягу могут привлечь к уголовной ответственности.



По данным израильских СМИ, их подозревают в запугивании госсвидетеля в ходе судебного разбирательства по "делу 4000".



Уточняется, что обвинения будут предъявлены Йонатану Уриху, Исраэлю Эйнхорну и Оферу Голану. Их подозревают в преследовании государственного свидетеля Шломо Филбера.



Утверждается, будто в августе 2019 года все трое установили возле дома ключевого свидетеля фургон с громкоговорителем, из которого вещалась запись: "Момо, будь мужчиной, выйди и скажи правду. Что они тебе наобещали за ложь против премьер-министра".