



Драма "Трамвай в Шаббат": Депутат "Ликуда" призвал остановить Михаэли

Вокруг заявления министра транспорта Израиля Мейрав Михаэли о работе скоростного трамвая в Гуш-Дане в Шаббат продолжает разгораться скандал.



Как сообщает "Аруц Шева", депутат "Ликуда" Шломо Каръи написал письмо юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миара с требованием остановить министра транспорта.



"Я призываю вас немедленно остановить жестокий, незаконный, коррумпированный и антиеврейский шаг министра Мейрав Михаэли. У этой дамы нет публичного мандата на то, чтобы попирать основы Еврейского Государства и святость Шаббата. Пришло время… при всем уважении, проснуться ото сна "правительства мечты" и действовать как человек, который должен поддерживать чистоту выборов, справедливость и правление закона в государстве еврейского народа", - заявил Каръи.