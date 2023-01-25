



Дрались и плевались: скандал на обсуждении стриптиза в Кнессете



Комитет по улучшению статуса женщин и гендерному равенству собрался 24 января на заседание по теме "Возвращение к деятельности стриптиз-клубов в нарушение закона".



Елена Девин, работавшая стриптизершей в одном из клубов Тель-Авива, дала на комиссии "леденящие душу показания" и рассказала, как в раннем возрасте она была брошена в мир проституции.



На обсуждение также была приглашена генеральный директор Союза стриптизеров Эфрат Рубинштейн, которая возмущалась председателем комиссии Пниной Тамено Шете и утверждала, что "за пределами Кнессета находятся еще 30 женщин, которые хотят продолжать зарабатывать на жизнь, а их не пустили". Она атаковала: "Вы не позволяете женщинам, которые работают на местах, говорить вам правду. Против нас ведется преследование. У нас нет пресс-секретарей и финансируемого лобби".



Шани Нардимон, криминолог, которая занималась исследованиями в этой области начала говорить о связи проституции и стрптиза. Но когда она начала описывать данные, согласно которым 93% женщин в этой области страдают от насилия со стороны своих партнеров, Рубинштейн ее прервала, сказав: "Мы не испытываем насилия! Хватит врать".



После еще нескольких выпадов Рубинштейн и трех членов союза, которые сидели рядом с ней в комитете, Тамено-Шете потребовала, чтобы их вывели приставы. Те в ответ отказались уходить и начался скандал. Женщин с большим трудом сумели вывести из комнаты заседаний, и потом ловили по всему Кнессету.

По окончании дебатов десятки женщин из профсоюза стриптизерш устроили демонстрацию у здания Кнессета. Когда Елена Девин, бывшая стриптизерша, которую пригласили дать показания о сексуальном насилии, которое она пережила в стриптиз-клубе, где работала, и два других свидетеля, выступавших перед комиссией, вышли из Кнессета, на них напали протестующие.





"Они яростно толкали нас и плевали на нас. Я потрясена. Я подумываю подать жалобу в полицию, мне страшно. Это пересечение границы, в которое я не верила. Мы все здесь по одной причине - чтобы создать безопасную реальность для женщин" - сказала одна из пострадавших.