Драка противников реформ с работниками отеля в Галилее во время визита Барката
Портал ynet опубликовал драматическое сообщение: “Протестующие против правовой революции подверглись нападению утром в понедельник со стороны работников и охранников в гостинице "Пастораль" в Кфар-Блюм, куда они пришли протестовать против министра экономики Нира Барката. В видео из отеля видно, что охранники бросали в них стулья, толкали их и даже отобрали у некоторых из них флаги.
Целью протестующих было устроить "приветственный прием" для Барката, который прибыл в отель вместе с активистами из Форума Кохалат. "Он провел приятную ночь в отеле "Пастораль" и проснулся тихим и пасторальным галилейским утром, и мы пришли нарушить эту тишину и сказать ему, что мы думаем о нем, о правительстве, в которое он входит, и о кукловодах, которые его сопровождают", - сказали они. "Давайте будем решительными, они могут попытаться задержать вас. Для этого нет никаких причин, и в любом случае мы пришли не для того, чтобы навредить, а чтобы выполнить свой гражданский долг и сделать так, чтобы наш голос был услышан".
В то же время, другие источники указывают на то, что в видео видно, как противники реформ атакуют персонал гостиницы.