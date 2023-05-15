



Драка противников реформ с работниками отеля в Галилее во время визита Барката



Портал ynet опубликовал драматическое сообщение: “Протестующие против правовой революции подверглись нападению утром в понедельник со стороны работников и охранников в гостинице "Пастораль" в Кфар-Блюм, куда они пришли протестовать против министра экономики Нира Барката. В видео из отеля видно, что охранники бросали в них стулья, толкали их и даже отобрали у некоторых из них флаги.



מוחים שהגיעו להפגין בכנס בכפר בלום שבו משתתף ניר ברקת הותקפו | תיעוד@rubih67 pic.twitter.com/WucVYAXQom — כאן חדשות (@kann_news) May 15, 2023

מהבוקר אנשים כאן ממש מזועזעים מכך שעובדי המלון זרקו כסא על אחד המפגינים נגד ניר ברקת. אין לי כוונה להצדיק אלימות אבל לפחות תציגו תמונה מלאה והנה עוד חלק ששכחו להציג: אחד המפגינים זורק קודם את הכסא לעבר עובד במלון pic.twitter.com/MJURQTOsAp — יקי אדמקר (@YakiAdamker) May 15, 2023

Целью протестующих было устроить "приветственный прием" для Барката, который прибыл в отель вместе с активистами из Форума Кохалат. "Он провел приятную ночь в отеле "Пастораль" и проснулся тихим и пасторальным галилейским утром, и мы пришли нарушить эту тишину и сказать ему, что мы думаем о нем, о правительстве, в которое он входит, и о кукловодах, которые его сопровождают", - сказали они. "Давайте будем решительными, они могут попытаться задержать вас. Для этого нет никаких причин, и в любом случае мы пришли не для того, чтобы навредить, а чтобы выполнить свой гражданский долг и сделать так, чтобы наш голос был услышан".В то же время, другие источники указывают на то, что в видео видно, как противники реформ атакуют персонал гостиницы.