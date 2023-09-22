



ДР Конго перенесет свое посольство в Иерусалим

Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди заявил премьер-министру Биньямину Нетаниягу в четверг, 21 сентября, в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, что посольство страны в Израиле вскоре будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим.



Взамен Израиль откроет посольство в Киншасе, заявил Нетаниягу вместе с Чисекеди после их встречи в Нью-Йорке. Посольство Израиля было закрыто в 2003 году на фоне продолжающейся войны в стране. Назвав встречу “очень продуктивной”, Нетаниягу заявил, что взаимные жесты “отражают нашу общую волю к укреплению наших отношений".



В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что в ходе встречи лидеры обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства, торговли, безопасности и кибервойны.



Чисекеди охарактеризовал переговоры с Нетаниягу как “превосходные” и выразил надежду, что “Бог благословит связи” между странами.



