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"Довольно подстрекательства!": правые перед домом одного из лидеров протеста
18.07.2023 08:24 Аркадий Бочаровский

"Довольно подстрекательства!": правые перед домом одного из лидеров протеста

Активисты организации Им Тирцу прибыли сегодня утром, 18 июля, в Герцлию, чтобы провести демонстрацию перед домом Эяля Неве из числа лидеров организации "Братья по оружию" в знак протеста против анархических акций, проводимых этой организацией.

Матан Джарафи, координатор движения Им Тирцу заявил: "Эяль Неве, еще не поздно признать свою ошибку! Вы много лет посвятили безопасности Израиля, печально видеть, как вас заставили отказаться от руководства протестом в пользу сопротивления и анархии. Хватит подстрекательства и отказничества  от братьев по оружию!"

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