



"Довольно подстрекательства!": правые перед домом одного из лидеров протеста

Активисты организации Им Тирцу прибыли сегодня утром, 18 июля, в Герцлию, чтобы провести демонстрацию перед домом Эяля Неве из числа лидеров организации "Братья по оружию" в знак протеста против анархических акций, проводимых этой организацией.



Матан Джарафи, координатор движения Им Тирцу заявил: "Эяль Неве, еще не поздно признать свою ошибку! Вы много лет посвятили безопасности Израиля, печально видеть, как вас заставили отказаться от руководства протестом в пользу сопротивления и анархии. Хватит подстрекательства и отказничества от братьев по оружию!"