



"Достижение Суровикина". Пригожин поддержал отвод войск из Херсона

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не раскритиковал военное руководство РФ за решение покинуть правый берег Днепра, а, следовательно, и город Херсон.



Пригожин, наоборот, поддержал такое решение и даже назвал вывод войск "достижением Суровикина". Об этом сообщают РИА Новости.



По его словам, решение об отводе войск с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизни солдат.



Пригожин отметил, что вывод войск с минимальными потерями - достижение Суровикина, которое не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца, который "поступил как мужчина, не боящийся ответственности".



"Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы", - заявил он.