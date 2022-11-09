Херсон: Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
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"Достижение Суровикина". Пригожин поддержал отвод войск из Херсона
09.11.2022 18:05 Ольга Белозерова

"Достижение Суровикина". Пригожин поддержал отвод войск из Херсона

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не раскритиковал военное руководство РФ за решение покинуть правый берег Днепра, а, следовательно, и город Херсон.

Пригожин, наоборот, поддержал такое решение и даже назвал вывод войск "достижением Суровикина". Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, решение об отводе войск с правого берега Днепра непростое, но говорит о готовности командования брать на себя ответственность за жизни солдат.

Пригожин отметил, что вывод войск с минимальными потерями - достижение Суровикина, которое не делает чести русскому оружию, но подчеркивает личные качества полководца, который "поступил как мужчина, не боящийся ответственности".

"Важно не агонизировать, не биться в паранойе, а сделать выводы и работу над ошибками. А после этого понять, кто прав, кто виноват и в чем суть проблемы", - заявил он. 

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