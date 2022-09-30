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Достигнут прогресс в переговорах с Оманом об открытии воздушного пространства
30.09.2022 08:58 Евгения Маркова

Достигнут прогресс в переговорах с Оманом об открытии воздушного пространства

В последние дни был достигнут прогресс в переговорах с Оманом об открытии воздушного пространства султаната для полетов из Израиля и в Израиль, в том числе израильскими авиакомпаниями.

На прошлой неделе вопрос об открытии неба обсуждался непосредственно между высокопоставленным израильским чиновником и его коллегами из Омана.

Но неофициальным данным, переговоры на эту тему велись в ходе ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Были ли они прямыми или проводились при посредничестве Эмиратов или Саудовской Аравии, официальной информации пока нет.
 

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