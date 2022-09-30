



Достигнут прогресс в переговорах с Оманом об открытии воздушного пространства

В последние дни был достигнут прогресс в переговорах с Оманом об открытии воздушного пространства султаната для полетов из Израиля и в Израиль, в том числе израильскими авиакомпаниями.



На прошлой неделе вопрос об открытии неба обсуждался непосредственно между высокопоставленным израильским чиновником и его коллегами из Омана.



Но неофициальным данным, переговоры на эту тему велись в ходе ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Были ли они прямыми или проводились при посредничестве Эмиратов или Саудовской Аравии, официальной информации пока нет.

