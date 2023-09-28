



Достиг вершины хит-парада: Навального отправили на год в самую строгую изоляцию

Алексея Навального на год перевели в ЕПКТ – Единое помещение камерного типа. Об этом сообщается в его Twitter-аккаунте. Во вторник, 26 сентября, сразу после рассмотрения апелляции на приговор по “экстремистскому делу”, его отправили “на комиссию” и объявили о переводе в ЕПКТ “в связи с неисправимостью”.



“Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему. С другой стороны, это я не взлетел на вершину, а упал на дно. А там, как известно, всегда могут постучать снизу”, – написал Навальный.



ЕПКТ – это камера на одного человека, заключенных отправляют туда за злостные нарушения режима. Больше чем на год отправить в ЕПКТ нельзя. Такие камеры бывают не в каждой колонии, обычно их одна-две на регион.



4 августа Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по “экстремистскому делу”. 26 сентября суд отклонил апелляцию политика. За день до того он вышел из ШИЗО, где побывал 20 раз. Под стражей Навальный находится с января 2021 года.