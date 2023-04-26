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Достичь консенсуса: сотни демонстрантов пришли к резиденции президента
26.04.2023 21:01 Алина Груднева

Достичь консенсуса: сотни демонстрантов пришли к резиденции президента

Вечером, 26 апреля, около 400 человек вышли на демонстрацию перед резиденцией президента в Иерусалиме.

Демонстранты призвали коалицию и оппозицию достичь консенсуса относительно плана правовой реформы.

По словам организаторов акции протеста, целью мероприятия было показать переговорным командам, что многие хотят достижения компромисса для реализации правительственного плана.

"Наша цель — дать четкий сигнал лицам, принимающим решения, — мы, сторонники реформы и ее противники, выступаем за широкий консенсус", - сказали они.

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