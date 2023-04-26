



Достичь консенсуса: сотни демонстрантов пришли к резиденции президента

Вечером, 26 апреля, около 400 человек вышли на демонстрацию перед резиденцией президента в Иерусалиме.



Демонстранты призвали коалицию и оппозицию достичь консенсуса относительно плана правовой реформы.



По словам организаторов акции протеста, целью мероприятия было показать переговорным командам, что многие хотят достижения компромисса для реализации правительственного плана.



"Наша цель — дать четкий сигнал лицам, принимающим решения, — мы, сторонники реформы и ее противники, выступаем за широкий консенсус", - сказали они.