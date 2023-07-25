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Дорога к отстранению премьера: Бахарав-Миара укажет на конфликт интересов
25.07.2023 08:33 Аркадий Бочаровский

Дорога к отстранению премьера: Бахарав-Миара укажет на конфликт интересов


Корреспондент канала КАН Барух Кара опубликовал новую информацию о грядущем заседании БАГАЦа, на котором будет рассмотрен вопрос об отстранении премьер-министра Биньямина Нетаниягу от власти.

Петицию с соответствующим требованием подало движение Крепость демократии во главе с Даном Халуцем.

Кара пишет: “Юридический советник даст обновленный ответ БАГАЦу по вопросу о конфликте интересов: Нетаниягу нарушил соглашение о конфликте интересов, позволившее ему получить мандат на формирование правительства”.




 

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