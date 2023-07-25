



Дорога к отстранению премьера: Бахарав-Миара укажет на конфликт интересов



Корреспондент канала КАН Барух Кара опубликовал новую информацию о грядущем заседании БАГАЦа, на котором будет рассмотрен вопрос об отстранении премьер-министра Биньямина Нетаниягу от власти.



Петицию с соответствующим требованием подало движение Крепость демократии во главе с Даном Халуцем.



Кара пишет: “Юридический советник даст обновленный ответ БАГАЦу по вопросу о конфликте интересов: Нетаниягу нарушил соглашение о конфликте интересов, позволившее ему получить мандат на формирование правительства”.









