



Доминик Рааб объявил об очередной отставке из-за обвинений в буллинге

Доминик Рааб объявил о намерении покинуть пост депутата на следующих выборах.



По данным The Telegraph, соответствующее заявление он сделал спустя несколько недель после того, как покинул британское правительство из-за обвинений в издевательствах над государственными служащими.



Рааб был избран депутатом в 2010 году. Он занимал ряд руководящих должностей в кабинете министров.



Объясняя свое решение об уходе с поста депутата, он сказал, что его "все больше беспокоит давление, которое работа оказывает на его молодую семью".



Уточняется, что Рааб стал последним депутатом-консерватором, объявившим, что не будет баллотироваться на выборах.



В прошлом месяце он подал в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра юстиции. Это произошло после того, как независимое расследование сочло правомерными два утверждения госслужащих, обвинявших Рааба в буллинге.



На него поступило восемь жалоб, затрагивающих минимум 24 человека. Утверждалось, что Рааб вел себя агрессивно на рабочих совещаниях.