Доминик Рааб объявил об очередной отставке из-за обвинений в буллинге
Доминик Рааб объявил о намерении покинуть пост депутата на следующих выборах.
По данным The Telegraph, соответствующее заявление он сделал спустя несколько недель после того, как покинул британское правительство из-за обвинений в издевательствах над государственными служащими.
Рааб был избран депутатом в 2010 году. Он занимал ряд руководящих должностей в кабинете министров.
Объясняя свое решение об уходе с поста депутата, он сказал, что его "все больше беспокоит давление, которое работа оказывает на его молодую семью".
Уточняется, что Рааб стал последним депутатом-консерватором, объявившим, что не будет баллотироваться на выборах.
В прошлом месяце он подал в отставку с поста заместителя премьер-министра и министра юстиции. Это произошло после того, как независимое расследование сочло правомерными два утверждения госслужащих, обвинявших Рааба в буллинге.
На него поступило восемь жалоб, затрагивающих минимум 24 человека. Утверждалось, что Рааб вел себя агрессивно на рабочих совещаниях.