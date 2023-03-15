



"Долг Януковича": суд вынес решение в пользу Украины

Верховный Суд Великобритании вынес решение в пользу Украины по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов. Об этом говорится в решении Верховного Суда Великобритании.



Итак, Верховный Суд решил, что дело нужно направить на судебное рассмотрение по полной процедуре в открытом заседании. Дело касается еврооблигаций на сумму 3 млрд долл., которые были выпущены в декабре 2013 года в результате принуждения, осуществляемого Российской Федерацией.

Россия, в свою очередь, пыталась убедить английский суд применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий.

"Но, в конечном итоге, Верховный Суд отклонил просьбу России и справедливо признал, что аргументы линии защиты Украины по принуждению являются состоятельными и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств", – заявили в Минфине.

Судьи решили, что Украине должно быть разрешено защищать иск в части принуждения, но только в той мере, в которой он основывается на принуждении вследствие предполагаемой угрозы применения силы со стороны России.

Украина утверждает, что в результате угроз, осуществляемых Россией до выпуска еврооблигаций, и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украина была лишена права выбора и в результате принуждения, осуществляемого Россией, Украина в конце концов заключила соглашения по выпуску еврооблигаций.

Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны России против Украины, поскольку апелляционное рассмотрение "происходило до полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года", но судья Верховного Суда отметил, что дальнейшее поведение РФ невозможно игнорировать, сообщает "Экономическая правда".

"Верховный Суд отметил, что Украина достигнет успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", – отметили в Минфине.

Возражения Украины о том, что облигации были выпущены с нарушением украинского законодательства, в частности в обход бюджетных ограничений установленного потолка государственного долга, были отвергнуты.

Теперь Украина сможет защищать требование о выплате сумм по облигациям в судебном процессе в Высоком суде Лондона. Таким образом дело возвращается в первую инстанцию, но только по аргументам Украины о принуждении к займу.

Это означает, что до финального решения суда Украина не должна платить выплаты по долгу.

Позиция Украины заключалась в том, что выпуск облигаций должен быть признан недействительным из-за принуждения, или же судебное производство должно быть остановлено, если английский суд посчитает, что не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины.