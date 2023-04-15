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Документы Пентагона: Тайвань бессилен перед нападением КНР с воздуха
15.04.2023 20:47 Алина Груднева

Документы Пентагона: Тайвань бессилен перед нападением КНР с воздуха

Тайвань будет уязвим, если Китай атакует его с воздуха, поскольку противовоздушная оборона острова не сможет обнаружить запуски ракет.

По данным The Washington Post, об этом сказано в "слитых" документах Пентагона.

В минобороны США считают, что Тайвань не сможет препятствовать военному превосходству КНР в воздухе.

По словам официальных лиц Тайваня, полностью готовы к полетам лишь половина самолетов.

Уточняется также, что способность американских разведслужб обнаружить вторжение ослаблены из-за тактики использования Китаем гражданских кораблей в военных целях.
 

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